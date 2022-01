Projota lança álbum em São Paulo com a presença de ex-BBBs

Rio - O rapper Projota lançou seu novo álbum, "A Saída Está Dentro", em uma casa noturna de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Projota contou com a presença de Lumena e Sarah Andrade, que participaram do "BBB 21" ao lado dele. Os ex-BBBs Viegas e Gui Napolitano também prestigiaram o evento. O rapper contou, ainda, com o carinho da mulher, Thamy Contro, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

Relatar erro