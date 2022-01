Sósia de Michael Jackson viraliza na web com vídeo em que imobiliza homem - Reprodução/Twitter

Publicado 21/01/2022 15:25

Rio - Enquanto Michael Jackson é conhecido como um dos maiores ícones da cultura pop, seu sósia, que se autodenomina "Santana Jackson", viralizou nas redes sociais com um vídeo em que imobiliza um homem após ser atacado durante uma apresentação na rua, em Las Vegas, nos EUA.

Um dos vídeos divulgados na internet mostra a situação filmada por uma pessoa que assistia a performance de Santana com figurino e maquiagem semelhantes aos de Michael Jackson, falecido em 2009. Com o sucesso "Beat It" como trilha sonora, o registro já conta com mais de 3 milhões de visualizações no TikTok e mostra o sósia desviar das tentativas de agressão de um homem visivelmente bêbado e, em seguida, aplicando um golpe imobilizador na pessoa não identificada.

Em seu perfil no Facebook, Santana Jackson se apresenta como “imitador de Michael Jackson nacionalmente famoso”, tendo por missão “manter vivo o legado do Rei do Pop”. No entanto, além da carreira artística o rapaz norte-americano também é lutador profissional de artes marciais, o que explica a forma como encerrou a situação vivida recentemente.



“Eu estava me apresentando e esse cara veio do nada e começou a me bater, então eu tive que colocá-lo no chão para o bem dele", explicou Santana ao compartilhar o vídeo em seu Instagram. "Por favor, saiba que eu não acho que lutar é a resposta, então tente evitar uma briga se você puder. Fiquem seguros", escreveu ele, que ainda acrescenta: "É por isso que eu treino".

