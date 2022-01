Rodrigo BBB22 - Reprodução do Twitter

Rodrigo BBB22Reprodução do Twitter

Publicado 29/01/2022 16:42

Depois de uma festa pra lá de animada, os participantes do "Big Brother Brasil 22" enfrentaram a segunda Prova do Anjo do reality show da Globo, neste sábado. Através de um sorteiro, 15 deles foram escolhidos para disputar uma dinâmica que exigiu bastante concentração e boa mira. No fim, vencia quem somasse mais pontos. E, desta vez, teve um vencedor já conhecido do posto!

Rodrigo venceu a disputa e se tornou novamente Anjo no "BBB 22", e, diferente da semana passada que foi autoimune, no próximo domingo o brother terá o poder de imunizar um colega de confinamento antes da tradicional formação do Paredão. Ah, o paulista ainda ganhou R$ 10 mil reais.



Para vencer o desafio, os selecionados precisaram jogar bolinhas por baixo de uma barra metálica para tentar acertar buracos em um jardim. Alguns buracos somavam um ponto, outros dois pontos. Ao longo de cinco rodadas, ganhava quem fizesse a maior pontuação.



Ao longo de cinco rodadas, Rodrigo fez o total de 7 pontos. E, no desempate com Bárbara, o gerente comercial fez a maior pontuação, se consagrando Anjo pela segunda vez. Jade Picon, por sua vez, perdeu a rodada desempate, foi a última colocada e foi automaticamente para o castigo do Monstro da semana. Além disso ela deixa o Vip e vai para a Xepa! Brunna e Paulo André também cumprem a prenda.



Durante a punição, Brunna, Jade e Paulo André terão que se vestir de fliperama; sendo a bailarina, um carro; e a influenciadora e o atleta, dois lutadores. Ao soar o sinal, os três deverão se dirigir para a base que será colocada no gramado e ficar lá até o som parar de tocar.