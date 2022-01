Boninho - Reprodução

BoninhoReprodução

Publicado 29/01/2022 19:33 | Atualizado 29/01/2022 20:47

Muito se falou nas redes sociais sobre o tal botão da desistência, que causou reboliço ao ser anunciado como uma das grandes novidades desta edição do "Big Brother Brasil", da Globo. No entanto, o objeto não fica todo o tempo disponível para os brothers, já que só pode ser acionado quando está verde. No Instagram, Boninho, diretor da atração, postou um vídeo bem-humorado explicando a dinâmica do aparelho.



Segundo ele, o botão fica desativado à noite, principalmente em dias de festa. "É por isso que o botão só funciona no horário comercial! Imagina eu ter que correr pra Curicica (local onde ficam os Estúdios Globo, no Rio), ás 4 da manhã, pra atender bêbado arrependido! (risos)", escreveu ele na legenda.

Em madrugadas anteriores, participantes já deram trabalho por quererem desistir do programa: a primeira foram Naiara e Maria que, emparedada na madrugada de segunda-feira (24), causou dizendo que queria deixar o programa. A segunda foi Natália, que ficou chateada na Festa do Líder Douglas, na madrugada de quinta-feira, e também disse que queria abandonar o reality depois que o seu crush Lucas beijou Eslovênia.