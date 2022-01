Acelino Popó Freitas - Reprodução do Instagram

Acelino Popó FreitasReprodução do Instagram

Publicado 29/01/2022 20:24

A verdade é que só de fala do "Big Brother Brasil"! Às vésperas de enfrentar Whindersson Nunes no boxe, Acelino "Popó" Freitas, revelou que chegou a entrar em contato com Boninho, diretor do reality show da Globo, para conquistar uma vaga entre os confinados desta edição. É isso mesmo!



Em entrevista ao "Globo Esporte", o pugilista, de 46 anos, entregou que sonha em participar do programa. "Mandei áudio, vídeo para o Boninho, porque queria entrar no 'BBB22'. Ele pipocou, porque sabia que eu botaria fogo no parquinho. Sou gozador para caramba e pirracento, acho que vai dar bom caldo", disse ele.

Fora da casa mais vigiada do país, Popó segue firme em seu trabalho como boxeador. Tanto que neste domingo, ele se prepara para enfrentar Whindersson Nunes, sim, o youtuber! O combate será a luta principal do Fight Music Show, neste domingo, que rola em Balneário Camboriú (SC), a partir das 19h.

Sobre a luta, ele disse o que o público pode esperar do evento esportivo: "É fazer o show, e deixar ele (Whindersson) fazer o show, a apresentação dele. Mas boxe vai ter". Do outro lado, Whindersson parece não se preocupar com a experiência do tetracampeão. "Não é ruim dar de frente com a experiência. Você pode bater de frente e aprender muito bem até apanhando", diz.



Divulgação/Fight Music Show Whindersson e Popó em encarada oficial

Os desafios entre lutadores e youtubers estão em alta em todo o mundo, e neste fim de semana, será a vez do tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas enfrentar o youtuber Whindersson Nunes no ringue.

Mas se engana quem acha que o pugilista, hoje aposentado, só pensa em boxe. Ele revelou que chegou a entrar em contato com Boninho, diretor da TV Globo que comanda o BBB, para conquistar uma vaga na edição do reality que está no ar.

Continua após a publicidade

"Mandei áudio, vídeo para o Boninho, porque queria entrar no BBB22. Ele pipocou, porque sabia que eu botaria fogo no parquinho. Só gente chata, tem que botar gente legal. Sou gozador para caramba e pirracento, acho que vai dar bom caldo", disse, em entrevista ao Globo Esporte.

Para se preparar para enfrentar o youtuber de 27 anos, Popó alugou uma mansão de três andares na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, apelidada pela equipe de Big Boxe Brasil. E avisa: um nocaute não está descartado.

Leia Também Mãe do filho de Neymar, Carol Dantas manda indireta ao pai do jogador Ex-Santos, Marinho chega ao Rio e é xingado pela torcida do Flamengo Gabriel Medina se afastou dos amigos por conta de ciúmes de Yasmin

"É fazer o show, e deixar ele [Whindersson] fazer o show, a apresentação dele. Mas boxe vai ter! E nocaute vale no contrato".

Do outro lado, Whindersson parece não se preocupar com a experiência do tetracampeão. "Não é ruim dar de frente com a experiência. Você pode bater de frente e aprender muito bem até apanhando", diz.

A luta acontece amanhã (30), à partir das 19h horas. Além de Whinderson e Popó, o medalha de prata nas Olimpíadas de Londres 2012 e atual nº1 do ranking mundial dos pesos médios, Esquiva Falcão, enfrenta o ex-BBB Yuri Fernandes.