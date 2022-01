Carla Diaz e namorado - Reprodução do Instagram

Publicado 29/01/2022 20:44 | Atualizado 29/01/2022 20:46

Ah, o amor... Carla Diaz está feliz da vida em seu relacionamento com Felipe Becari. Prova disso são os registros que a atriz, de 31 anos, vem compartilhando em suas redes sociais ao lado do amado. Neste sábado, ela mostrou um momento românticos dos dois, e ganhou ainda uma pequena declaração do rapaz.

Na imagem, Carla aparece coladinha ao lado do vereador, sem esconder o sorriso estampado em seu rosto. "Nós", legendou ela. Não demorou muito para Felipe comentar a publicação da namorada. "Juntos, sempre", declarou ele, deixando os mais de 9,8 milhões de seguidores da loira encantados.



Carla Diaz tornou público seu relacionamento com o vereador Felipe Becari no primeiro dia do ano de 2022, em fotos postadas nas redes sociais. Nas imagens, o casal apareceu coladinho numa vinícola no Sul do país, onde passou a virada do ano.