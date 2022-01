Rodrigo BBB22 - Reprodução de vídeo

Publicado 29/01/2022 21:49

Após vencer a segunda Prova do Anjo do "Big Brother Brasil 22", neste sábado, Rodrigo passou a cogitar alguns nomes possíveis para entregar a imunidade no votação deste domingo. Em conversa com Rodrigo, Lucas e Elieze na área externa da cada mais vigiada do país, o paulista, que está na mira do Líder Tiago Abravanel, revelou suas prioridades entre os participantes do reality show da Globo.

"Tenho quatro opções para salvar", enumera. O amigo Eliezer é o primeiro da lista: "Só se o Eli não quiser. Se ele não achar que está ameaçado e quiser abrir mão o problema é dele. Mas ele é o cara que eu vou salvar", disparou o brother.

Depois, ele conta para Lucas que tem três confinados como segunda opção: "Você, Bárbara e Natália. Mais a Bárbara do que a Nat, porque ela estava comigo desde o começo", disse Rodrigo no bate papo. Mais cedo, Rodrigo e Tiago conversaram no quarto sobre as opções de voto para o Paredão.

O neto de Silvio Santos deixou claro que o paulista está no seu radar de votação, entre as opções dais quais ele tem na casa atualmente.