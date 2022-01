Anitta usa fantasia de gamer alada em ensaio de bloco no Espírito Santo

Rio - A cantora Anitta caprichou no figurino para seu o ensaio de seu bloco em Guarapari, no Espírito Santo, na noite deste sábado. A artista usou uma fantasia de "gamer alada", que deixou seu corpão em evidência. O visual completo contou com asas e cabelos coloridos. A cantora Pocah foi uma das convidadas de Anitta e cantou no palco com a poderosa. O próximo ensaio do bloco da Anitta está previsto para acontecer no dia 12 de fevereiro, em São Paulo.

