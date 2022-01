Luana Piovani - Reprodução: Internet

Publicado 30/01/2022 17:19 | Atualizado 30/01/2022 17:58

Luana Piovani já revelou que não assiste ao "Big Brother Brasil 22", da Globo, apesar de seu ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby, estar confinado no reality. Apesar disso, a atriz está atenta ao rola dentro da casa através das redes sociais. Neste domingo, a loira foi aos stories, do Instagram, para falar sobre sua parceria com Cíntia Dicker, atual esposa do surfista. Tudo isso, após o rapaz falar no confinamento sobre a parceria de vida entre entre eles.



"Eu já recebi de uns amigos o vídeo do Pedro, ontem no 'Big Brother', conversando com os guris falando da nossa relação. As pessoas não entendem e acham que a gente vive em guerra e que ele tem muito respeito por mim, enfim, toda a nossa história", começou ela.



Na sequência, Luana rasgou elogios à Cíntia, que está ajudando a atriz enquanto Scooby está no "BBB22": "Ele fala do meu amor pela Cíntia. Sim. É muito grande. Minha gratidão e meu amor por ela é imenso. O que ela faz... Ela está agora cuidando dos meus filhos", revelou,

Piovani também comentou sobre a relação do namorado, Lucas Bitencourt, com seus filhos. "Comprou o combão da Timbalada, faz tudo pelas crianças, exatamente como se fossem deles. Na verdade é o que deveria ser. É sempre uma surpresa porque não é fácil. Eles são novos e tem uma carreira, uma vida e tal", diz.

Ela finaliza falando sobre juntar a família após o "BBB 22": "Enfim, somos todos muito felizes e um dia vai acabar rolando o tal churrascão, onde todo mundo vai estar junto e vai ser maravilhoso", afirma.