Dudu NobreReprodução do Twitter

Publicado 30/01/2022 17:39 | Atualizado 30/01/2022 17:46

Dudu Nobre foi o segundo desmascarado da nova temporada do "The Masked Singer Brasil", da Globo, que rolou neste domingo. O cantor estava por baixo da fantasia de Bebê. Na atração, o sambista cantou um super sucesso: a faixa "Desce Pro Play (PA PA PA)", de MC Zaac em parceria com Anitta e Tyga.

Arriscando um ritmo completamente diferente do que o público do artista está acostumado a acompanhar, Dudu conseguiu enganar os jurados, que se surpreenderam com a revelação. Na bancada, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, e a convidada do juri, Roberta Miranda, ficaram impressionados com Dudu, e lamentaram a saída do cantor do reality show musical.

A apresentação do duelo final deste domingo, no programa apresentado por Ivete Sangalo, foi entre o Bebê e o Boto. Mas o Bebê acabou sendo desmascarado na batalha final.

"Primeira vez que a voz do povo não foi a voz de Deus! Fiquei feliz demais. Pra gente que vive com arte e entretenimento, é muito bacana poder participar. Ninguém acertou, achava que iam reconhecer pela voz. Eu me esforcei muito para evitar entregar com a voz. Primeira vez que eu tive a oportunidade de pegar preparação verbal, corporal, fantasia", disse ele.

Na estreia da segunda temporada do reality, a Gretchen chocou os nossos jurados ao revelar que ela era a Rosa. Pela reação dos jurados, o nome do cantor foi uma surpresa. Então, agora veja como foi a apresentação de Dudu Nobre: