Camila Queiroz, Juliette e Rafa KalimannReprodução do Instagram

Publicado 30/01/2022 18:51 | Atualizado 30/01/2022 18:56

Reunião das meninas! Camila Queiroz, Juliette e Rafa Kalimann agitaram as redes sociais, neste domingo, ao posarem juntinhas no Instagram. As três, que aproveitaram a noite de sábado para uma festinha em casa, entregaram uma verdadeira surra de beleza nos cliques e divertiram seguidores com coreografias da moda.

Comemorando o sucesso de "Un Ratito", música do DJ Alok, em parceria com Juliette, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez, a cantora e campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo, colocou Camila e Kalimann para arriscarem passos no challenge de música, que já é uma das músicas mais reproduzidas do momento.

Em um vídeo, as três mostram que estão bem ensaiadas. "Meu ballet! Eu amo!", brincou Juliette na legenda da publicação, impressionando os fãs e seguidores. Pelos comentários, os eles deixaram vários elogios. "Só as gatas", disse um. "Maravilhosas", declarou outro. "Nem sei quem é mais linda", disparou mais um.

Rafa Kaimann também compartilhou uma foto ao lado das amigas e brincou sobre a dancinha na legenda: "Especiais e ótimas dançarinas (até que provem o contrário). A casa é de vocês", elogiou Rafa. Nos stories, as três ainda foram vistas tentando realizar diversas coreografias e também ouvindo a mais nova música de Anitta, "Boys Don't Cry".