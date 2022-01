Rodrigo BBB22 - Reprodução de vídeo

Rodrigo BBB22Reprodução de vídeo

Publicado 30/01/2022 20:25 | Atualizado 30/01/2022 20:27

Na mira do voto do Líder da semana, Rodrigo anda arquitetando uma forma de movimentar a casa do "Big Brother Brasil 22", da Globo, com a formação do Paredão deste domingo. Na academia, o paulistano conversou com Lucas sobre o jogo e as possibilidades de voto. " É a única maneira da gente mexer no grupo. Senão eles vão ficar cada vez mais fortes, entendeu?", ressaltou.



Rodrigo continua, e Lucas escuta atentamente: "Não sei se tem contragolpe também, não sei se são os dois mais votados, não dá para saber. Estou pensando nisso. Se ele (Douglas Silva) tiver contragolpe, aí puxa você. Aí no Bate e Volta vai você, Arthur e ele. Se você se livrar é o melhor dos mundos", disse.



Mais tarde, em conversa com algumas sisters no quarto Lollipop, Laís falou sobre tentar livrar o amigo do Paredão. "Estamos matutando para te salvar aqui", brindou. "Eu não tenho salvação, não", disparou ele, que credita ser o indicado pelo Líder, Tiago Abravanel.

Lais, então, explicou que o plano não é salvá-lo, mas articular para ele ir ao Paredão com quem ele prefere enfrentar na berlinda. Eu queria o DG (Douglas Silva) e o Arthur (Aguiar), disse ele. "Pra mexer no vespeiro, entendeu?", explicou Rodrigo. O representante comercial acredita que não haverá o contragolpe de quem vai pela casa, mas sim do segundo mais votado.