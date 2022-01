Carol Barcellos e André Vianna - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2022 21:03

Lá vem a noiva! Carol Barcellos se casou com André Vianna, na tarde deste sábado, em uma cerimônia intimista à beira, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Os dois trocaram alianças numa celebração reservada para familiares e amigos do casal, que estava visivelmente emocionados.

Para o grande dia, Carol usou um tradicional vestido branco, sem mangas e todo rendado. O noivo optou por calça e camisa em tons claros. As palmeiras contribuíram para o cenário tropical, como foi possível observar em alguns registros compartilhados nas redes sociais. Carol chegou ao altar com uma cesta de flores naturais, nos mesmos tons dos arranjos espalhados por todo o local do casamento.



A decoração foi feita em tons de amarelo, vermelho e laranja, em meio a natureza, que emolduravam o caminho da noiva até o altar. Na festa, os convidados dançaram, animados, ao som de muito funk. Em registros compartilhados no Instagram é possível ver a emoção e empolgação dos noivos, que se jogaram na pista.



A jornalista da Globo, apresentadora do "Esporte Espetacular", é muito discreta em relação a sua vida pessoal e não divulgou que iria se casar com André. Carol tem 40 anos e já é mãe de Júlia, de 9 anos. Na rede social, ela fez um post singelo sobre a data especial e escreveu: "Nós", com uma foto em preto e branco.