Jade Picon - Reprodução de vídeo

Jade PiconReprodução de vídeo

Publicado 30/01/2022 23:17 | Atualizado 30/01/2022 23:18

Não é de hoje que Eslovênia e Lucas estão de chamego na casa do "Big Brother Brasil 22", da Globo. Afinal, além de marcaram o primeiro beijo da edição, vira e mexe os dois ficam juntos nas festas da casa mais vigiada do país. Entre uma conversa e outra, Jade Picon questionou a amiga a quantas anda o romance.



Em bate papo na academia, Jade perguntou para Eslovênia se ela espera levar o affair para fora do reality show, quando os dois não estiverem mais no programa: "Acha que vocês vão levar isso para fora?", questionou a influenciadora digital. A sister logo responde: "Não sei, não quero nem pensar. Quero aproveitar o agora", disparou.

Bárbara e Laís que também participavam do assunto colocam pilha da colega. A médica comentou que já até imagina Eslovênia "entrando na igreja", para o casamento do então casal. "Ele foi quem você mais queria ficar desde o início?", continua Jade. As sisters brincam que Eslovênia tinha três pretendentes, mas ela revela que estava de olho em Lucas desde o início.