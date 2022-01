Matheus & Kauan para 'Spotify Singles' - Divulgação

Publicado 31/01/2022 12:40

Rio - A dupla Matheus & Kauan lançou, nesta segunda-feira, uma nova versão para o hit "Imagina a Sentada". Os músicos sertanejos se aventuram na pisadinha para o "Spotify Singles". Para celebrar a estação mais quente do ano, a plataforma de streaming apresenta pela primeira vez na América Latina uma edição especial do projeto, trazendo versões inéditas de músicas de grandes artistas nacionais.

Dona dos sucessos 'É Problema' e 'Vou Ter Que Superar', a dupla goiana acumula mais de 8,1 milhões de ouvintes mensais. No momento, as faixas 'Imagina a Sentada', 'Expectativa x Realidade' e 'Vagabundo' estão entre as 200 mais ouvidas da semana pelos usuários no Brasil no ranking Spotify. "Foi muito interessante gravar essa música, sair da nossa zona de conforto e nos arriscar no Piseiro foi estimulante, ficou incrível. O Spotify é a maior plataforma de música dessa época, gostamos muito de fazer esse projeto", declara Matheus.

'Imagina a Sentada' para ‘Spotify Singles’ é o segundo lançamento do projeto, que vai até 16 de fevereiro com estreias sempre às segundas e quartas-feiras em versões surpreendentes em ritmos brasileiros como funk, brega funk e tecnobrega, reunindo inusitadas versões de músicas de Grupo Menos é Mais, LUDMILLA, MC Hariel, Pedro Sampaio e Rebecca com feats incríveis.

A estreia aconteceu em 26 de janeiro com o grupo Os Barões da Pisadinha lançando a faixa 'Não Que Eu Vá', originalmente uma pisadinha, em versão funk com a participação especial do DJ Lucas Beat. Todas as faixas do ‘Spotify Singles’, assim como vídeos exclusivos dos artistas participantes, estarão disponíveis na playlist ‘Vem Verão’, a playlist oficial de verão da plataforma; além disso, a versão original e a inédita das músicas também estarão nas maiores playlists do gênero e todas podem ser ouvidas de graça, só no Spotify.