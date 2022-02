Zezé Di Camargo lança projeto solo, ’Rústico’ - Leo Franco / Ag. News

Publicado 11/02/2022 09:11

Rio - Zezé Di Camargo lançou, na noite desta quinta-feira, seu aguardado projeto solo, "Rústico". O cantor recebeu amigos e familiares durante a apresentação do EP, em São Paulo. Gracielle Lacerda, mulher do artista, acompanhou tudo de pertinho. Assim como o filho de Zezé, Igor, que estava acompanhado pela namorada.

A faixa de estreia do trabalho é "Banalizaram", cujo clipe conta com a participação de Gabi Martins e Tierry. Zezé contou que o projeto solo não representa o fim da carreira com o irmão, Luciano, que também tem trabalhos solo na música gospel.