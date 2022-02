Gloria Groove - Rodolfo Magalhães

Rio - Com o lançamento de Lady Leste, de Gloria Groove, na última quinta-feira, o Spotify apresenta pela primeira vez no Brasil o Álbum Clips, uma funcionalidade ainda em teste que busca conectar e trazer experiência visual ainda mais profunda e significativa aos usuários através de vídeos de 30 segundos. O objetivo é oferecer aos artistas e criadores um novo espaço para apresentar conteúdo exclusivo, ter uma voz única na plataforma Spotify e se conectar ativamente com ouvintes e fãs.

A novidade chega para apoiar o lançamento de uma das drag queens mais amadas do país: Lady Leste é o primeiro álbum de música brasileira feito com Álbum Clips no Spotify, permitindo aos fãs que se conectem de forma mais interativa com seus ídolos. “Lady Leste é meu sonho. Sinto que esse álbum é o que sempre quis como artista, não tenho mais medo das pessoas verem minha versatilidade como mistério. Ele é meu passado (Leste) e meu futuro (Lady), esse ponto de ruptura”, declara Gloria Groove, que acumula mais de 5,4 milhões de ouvintes mensais.

Cinco vídeos exclusivos de uma conversa entre Gloria Groove e Daniel Garcia, a pessoa por trás do ícone, serão atrelados ao álbum aparecendo no topo da tela, tornando ainda mais especial a experiência dos fãs.

Para celebrar e reconhecer a trajetória da artista, os arredores da Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, lugar que inspirou o seu álbum de estreia, vão ser ocupados por Lady Leste. Nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, a ZL de São Paulo recebe uma exposição a céu aberto que homenageia o novo trabalho da Gloria Groove e sua história com o local. Ao apontar o celular para cada intervenção urbana, que contará com pôsteres, trechos de letras das músicas e fotos, o público será direcionado para ouvir o álbum de Gloria Groove. No dia 16 de fevereiro, a ação também vai ganhar uma homenagem especial com a influencer drag Alma Negrot percorrendo esses endereços, interagindo de um jeito icônico com a exposição pela Zona Leste.