Publicado 15/02/2022 15:12 | Atualizado 15/02/2022 15:56

Rio - Mais um espetáculo chegando ao Rio de Janeiro. No dia 11 de março, no Teatro dos Quatro, na Gávea, estreia "Sorriso de Mãe", um monólogo do escritor Gabriel Chalita, que aborda memórias entre mãe e filho. A peça tem direção de Fernando Philbert e vai ser protagonizada pelo ator Joelson Medeiros.

Um dos autores mais lidos do Brasil, Chalita publicou 84 livros e tem cerca de 10 milhões de cópias vendidas. A obra, que foi escrita antes da pandemia, aborda a relação emocionante do personagem Cícero e sua mãe. Diante da plateia, ele vai revivendo histórias e situações que cruzam a relação dos dois. A ideia é provocar uma reflexão sobre a relação de mãe e filho, e a necessidade da valorização dos laços familiares.

"Fui atingido pela tristeza daquela despedida. Fiquei pensando em tantas histórias como aquela e isso me inspirou a falar da celebração dos momentos que eles viveram juntos e de homenagear não somente esse vínculo, mas todos os vínculos humanos. Não de um jeito triste. Ao contrário. Com muita verdade e sensibilidade", conta o autor.

Joelson Medeiros é o ator que vai viver o protagonista Cícero, ele já foi indicado ao Shell de melhor ator em 2015 pela peça "Madame Bovary". O ator não vai se apoiar em uma caracterização intensa para mergulhar no personagem, seu maior apoio vai ser a interpretação.

"O próprio personagem diz para a mãe em determinado momento: ‘são muitas histórias, várias vidas em uma só’. E é isso. São muitas vidas em cena. E a nossa maior preocupação é humanizar ao máximo esses personagens apresentados por Cícero, sem que eles se sobreponham à história. O que vai impactar é o sentimento", relata Joelson.

Serviço:



Sorriso de Mãe

Estreia: 11 de março de 2022.

Temporada: De 11 de março a 3 de abril de 2022.

Horários: sexta e sábado, às 20h; e Domingo às 19h

Local: Teatro dos Quatro.

Endereço: Shopping Gávea, 2 piso - Rua Marquês Vicente, 52, Gávea.

Duração: 60 minutos.

Valores: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Protocolos de Segurança: O Teatro dos Quatro está obedecendo a todas as regras sanitárias estipuladas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O uso de máscara é obrigatório para o público, no interior, e durante todo o tempo de permanência no teatro. Há álcool gel disponível nas dependências. A equipe do teatro usa EPI. É recomendado o distanciamento social na fila e dentro do teatro. A entrada do público somente será permitida com a apresentação do comprovante de vacinação, com o esquema vacinal completo, com pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19.