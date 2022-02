Gustavo Elias - Divulgação

Publicado 15/02/2022 15:55

Rio - O cantor Gabriel Elias revela pela primeira vez seu lado apresentador ao anunciar a chegada um projeto acompanhado de muita areia e sol. O artista lançou, nesta terça-feira, o projeto "De Praia em Praia", programa com foco em viagens que passará por paraísos naturais do estado da Bahia. O território escolhido para a estreia é Salvador, a primeira capital do país.



"Por três semanas botei o pé na estrada numa trip dos sonhos. Tem horas que precisamos ir pra longe pra enxergar coisas que estão 'tão perto'. Fui atrás de levar conteúdo e informação para as pessoas, mas acabei surpreendido tendo várias respostas pra mim mesmo. Momentos de reconexão. Viajar é uma troca, você deixa e recebe um tanto" conta o apresentador.

O projeto nasce com um compromisso duplo: contar a história do cantor a partir de sua relação com a praia e, principalmente, levar informação para quem deseja visitar os locais. Como diferencial, a experiência do good vibes Gabriel Elias se conecta com diferentes personalidades de cada região: no primeiro programa participam o cantor e compositor Alexandre Peixe, além dos chefs Beto Pimentel (Paraíso Tropical) e dona Suzana (Re-restaurante).

Em sua primeira temporada, o programa passou por 6 cidades, somando mais de 950 km percorridos em diferentes cenários paradisíacos. Realizado em parceria com a Localiza, os episódios serão disponibilizados semanalmente no canal oficial do cantor no YouTube.