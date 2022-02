Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Gui Maia

Publicado 17/02/2022 16:05

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), está com inscrições abertas para dois editais voltados ao setor cultural, que juntos vão distribuir aos vencedores mais de R$ 720 mil. As inscrições podem ser realizadas no site da FUNARJ.

O edital de Circulação Teatral premiará 10 projetos de teatro não inéditos com o valor R$ 60 mil para cada um dos 6 projetos destinados ao público adulto. E, R$ 40 mil para cada um dos 4 projetos destinados ao público infantil. O valor total de investimento é de R$ 520 mil.

Poderão inscrever suas propostas produtoras culturais, grupos, ou companhias, pessoas jurídicas, inclusive MEI, sediadas no estado do Rio de Janeiro ou que desenvolvam ações e/ou projetos culturais nos territórios fluminenses, para apresentações nos equipamentos culturais desta Fundação, são eles: Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, e Teatro Mário Lago, em Vila Kennedy; como objetivo de desenvolver a economia criativa, estimular a formação de plateia e democratizar a cultura fluminense. O prazo para se inscrever termina no dia 3 de abril.

Em sua segunda edição, o edital Ondas da Cultura premia trabalhos inéditos dos segmentos de artes cênicas, música e dança, apresentados no canal do YouTube da FUNARJ. Serão premiados 80 projetos, sendo 20 iniciativas em cada uma das quatro categorias, totalizando R$ 200 mil.

As inscrições terminam no dia 31 de março e podem ser realizadas por pessoas jurídicas, incluindo MEI, ou pessoas físicas sediadas ou domiciliadas no estado do Rio de Janeiro. A premiação será da seguinte forma: R$ 3 mil para artes cênicas; R$ 3 mil para música; R$ 1 mil para solo musical; e R$ 3 mil para dança ou oficina de dança.

Segundo a FUNARJ, para este ano, serão investidos quase R$ 44 milhões em estímulo à Cultura, entre projetos culturais, editais de fomento e obras. A Fundação encerrou no dia 13 de fevereiro as inscrições para Prêmio FUNARJ de Produção de Curta-Metragem 2022. Serão contemplados R$ 25 mil para cada um dos 12 curtas; um total de R$ 300 mil. Já o Prêmio FUNARJ de Música Ao Vivo, que teve suas inscrições encerradas no dia 4 de fevereiro, premiará um total de R$ 200 mil, com 40 projetos ganhando R$ 5 mil cada. Estão previstos para os próximos meses: Prêmio FUNARJ de Clipes Musicais, Projeto Fim de Tarde, o espetáculo A Paixão de Cristo (na Lapa), o Auto de Natal, entre outros.