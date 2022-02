Thiago Holanda - Divulgação

Publicado 25/02/2022 16:30 | Atualizado 25/02/2022 18:05

Rio - Neste sábado, às 19h, o Dubai Millennium Amphitheatre, palco da Expo Dubai, nos Emirados Árabes, estará em clima “verde e amarelo” para comemorar o ano dos 200 anos da Independência do Brasil. Promovido pelo Pavilhão Brasil, o palco receberá o cantor carioca Thiago Holanda, que apresentará show de clássicos da música brasileira.

Thiago surge no cenário musical como um dos representantes da nova safra de MPB. O cantor, de 39 anos, nascido em Copacabana, chamou a atenção da crítica musical internacional e foi indicado ao Grammy Latino no ano passado, com o álbum “Tempo de Viver”, na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Para seu show na Expo Dubai, o cantor promete imergir o público na cultura e energia do Brasil. “Fazer este show em Dubai é uma oportunidade incrível. É um privilégio poder compartilhar um pouco do meu país em um evento tão grande como a Expo Dubai. O planeta venera a música e a cultura brasileira e estou muito feliz em poder mostrar um pouco disso ao público”, destaca o cantor. “No repertório deste show, falarei sobre alegria, paixão e até sobre nossa comida, com clássicos de Ary Barroso, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Djavan, Tom Jobim, entre outros, além de uma das faixas do meu álbum indicado ao Grammy", conta.

Thiago se apresentará com sua banda, composta pelo baterista americano de São Francisco, Colin James, o baixista do Sri Lanka, Anthony Muthurajah, o percussionista brasileiro, Eduardo Rubim e o pianista e maestro brasileiro, Adriano Souza, músico de importantes cantores brasileiros como Emílio Santiago (in memorian) e Paulinho da Viola.