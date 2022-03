Corpo de Elza Soares é velado no Theatro Municipal, no Rio, nesta sexta-feira - divulgação

Publicado 08/03/2022 22:10

Rio - O Rock in Rio anunciou, nesta terça-feira (8), que a cantora Elza Soares, que faleceu em janeiro deste ano, será homenageada no Palco Sunset do festival. Alcione e Mart'nália se juntarão a Gaby Amarantos, Majur, Agnes Nunes, Larissa Luz e Caio Prado, no dia 11 de setembro, para relembrar sucessos da artista, que morreu de causas naturais.

E as novidades não param por aí. A organização do evento aproveitou para revelar que Megan Thee Stallion e Rita Ora estão confirmadas para agitar o público do Palco Mundo no mesmo dia. A estreia das artistas no festival completa a programação que ainda terá Dua Lipa e Ivete Sangalo como headliners do espaço, na data que foi denominada "Dia Delas", em homenagem às artistas que se apresentarão nesse dia.

Liniker e Luedji Luna completam a lista de artistas anunciadas nesta terça-feira. A dupla promete uma apresentação emocionante ao assumir o Palco Sunset, também no dia 11. Queridinho do público e da crítica, o espaço ainda contará com a apresentação de Ludmilla como atração principal.

Agendado para os dias nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, o Rock in Rio acontece no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.