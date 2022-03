Parque das Ruínas 2 - Gui Espindola/ Secretaria Municipal de Cultura

Publicado 10/03/2022 17:31 | Atualizado 10/03/2022 17:39

Rio - Quer curtir o fim de semana com a criançada, mas está sem dinheiro? Então, se liga nesta dica: Até o fim do ano, todo domingo, vai ter atração teatral ou musical infantil gratuita e ao ar livre no Teatro de Marionetes Carlos Werneck, Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Além deste local, ainda tem 36 espetáculo distribuídos em 288 apresentações por seis equipamentos da Prefeitura, entre eles os dois teatros de Guignol (Méier e Tijuca), além de Parque das Ruínas (Santa Teresa), Centro da Música Carioca Artur da Távola (Tijuca) e Centro Cultural Profª Dyla Sylvia de Sá (Jacarepaguá).

Confira a programação:

Teatro de Marionetes Carlos Werneck de Carvalho



Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo



06 e 13/03 - 10h: Amor de Carnaval - Grupo Teatral Aslucianas. Comédia musical que leva as crianças para o universo lúdico da maior festa folclórica do país.



20 e 27/03 - 10h: A Lenda de Iauaretê Circula - Palquinho. A Lenda de Iauaretê, uma história de amor entre Iauaretê, uma onça-rei, e Kamakuã, uma índia.





Teatro de Guignol Tijuca



Endereço: Praça Xavier de Brito (Praça dos Cavalinhos)



12/03 - 16h: Mix Dux - Circo Dux. Palito e Lucas desafiam as leis humanas, jogando facas, torcendo corpos, fazendo música a partir de panelas e outros objetos inusitados, demonstrando força, habilidade e coragem sempre com muito humor e palhaçada!



19/03 - 16h: No Pocket - Coletivo Nopok. Nessa construção, entram em cena as referências da cultura popular atual, misturadas às cenas clássicas do circo.



26/03 - 16h: Homem Foca - Guga Morales Showman. Espetáculo circense com técnicas de malabarismo e comicidade.





Teatro de Guignol Méier



Endereço: Praça Jardim do Méier



13/03 - 10h: O Circo Viajante - Circo Viajante. A Palhaça Vitória Régia e o Palhaço Tortobias fogem do circo e resolvem viajar com o vento.



20/3 - 10h: No Pocket - Coletivo Nopok. Nessa construção, entram em cena as referências da cultura popular atual, misturadas às cenas clássicas do circo.



27/3 - 10h: Mix Dux - Circo Dux. Palito e Lucas desafiam as leis humanas, jogando facas, torcendo corpos, fazendo música a partir de panelas e outros objetos inusitados, demonstrando força, habilidade e coragem sempre com muito humor e palhaçada!





Parque das Ruínas



Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa



12/03 - 10h: No Pocket - Coletivo Nopok. Nessa construção, entram em cena as referências da cultura popular atual, misturadas às cenas clássicas do circo.



19/03 - 10h: O Circo Viajante - Circo Viajante. A Palhaça Vitória Régia e o Palhaço Tortobias fogem do circo e resolvem viajar com o vento.



26/03 - 10h: Povo de Rua - Bruno França. A vida de Zé Pelintra, e suas escolhas, mas o grande mistério é como essas histórias se cruzam na encruzilhada da vida.



Centro da Música Carioca Artur da Távola



Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca



13/03 - 16h: No Pocket - Coletivo Nopok. Nessa construção, entram em cena as referências da cultura popular atual, misturadas às cenas clássicas do circo.



20/03 - 16h: Mix Dux - Circo Dux. Palito e Lucas desafiam as leis humanas, jogando facas, torcendo corpos, fazendo música a partir de panelas e outros objetos inusitados, demonstrando força, habilidade e coragem sempre com muito humor e palhaçada!



27/03 - 16h: O Circo Viajante - Circo Viajante. A Palhaça Vitória Régia e o Palhaço Tortobias fogem do circo e resolvem viajar com o vento.



Centro Cultural Profª Dyla Sylvia de Sá



Endereço: Rua Barão 1.108, Praça Seca



12/03 - 10h: Floresta Encantada - Arte Andarilha. Bonecos, músicas, adivinhações e outras brincadeiras populares.



19/03 - 10h: Povo de Rua - Bruno França. A vida de Zé Pelintra, e suas escolhas, mas o grande mistério é como essas histórias se cruzam na encruzilhada da vida.



26/03 - 10h: No Pocket - Coletivo Nopok. Nessa construção, entram em cena as referências da cultura popular atual, misturadas às cenas clássicas do circo.