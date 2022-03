Festival no Porto Maravilha promove noite de música com programação apenas de artistas mulheres cis e trans - Divulgação/Diego Padilha

Festival no Porto Maravilha promove noite de música com programação apenas de artistas mulheres cis e transDivulgação/Diego Padilha

Publicado 22/03/2022 17:45 | Atualizado 22/03/2022 18:10

Rio - O Festival de Ativação Urbana (FAU) está de volta com mais uma edição no Passeio Ernesto Nazareth, em Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. No sábado, dia 26, o evento gratuito recebe o público para uma noite de muita música com line-up formado apenas por mulheres cis e trans.

No Mês da Mulher, o objetivo da organização do festivel é promover a reflexão sobre representatividade feminina e igualdade de gêneros na edição intitulada “Minas, Manas & Monas”. “Não estamos aqui só pra tratar de música e diversão. Nossa missão é fazer a diferença, representar as minorias, valorizar mulheres cis e trans, de modo que isso possa contribuir para uma sociedade cada vez mais plural, diversa e, sobretudo, justa”, afirmou o CEO do Núcleo de Ativação Urbana, Hiroshi Shibuya.

Entre as artistas confirmadas estão Aline Rocha, Curol e Elisa Amaral, no Palco Principal; Amire DJ, Crixsh, DAY9 e DJ Yas, no Palco Urbano; e Ananda, Flo Massé e Gabi Bahia, no Palco Conceito, entre outras. Além disso, o staff do FAU também será formado 100% por mulheres cis e trans, com o apoio Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro (CEDS RIO), sob gestão de Carlos Tufvesson.

Os ingressos para o evento podem ser garantidos de duas formas: através do resgate condicionado à doação de 2 kg de alimentos ou pela compra do "Ingresso Solidário", em que parte do valor é revertido para a compra de cestas básicas para comunidades da região. Os alimentos arrecadados também serão destinados a família em situação de vulnerabilidade nos entornos.