Cleo, Fiuk e Fábio Jr. contracenam juntos pela primeira vez em 'Me Tira da Mira'Divulgação/Larissa Marques

Publicado 25/03/2022 08:00

Rio - Os irmãos Cleo e Fiuk contracenam com o pai, o cantor e ator Fábio Jr., no longa "Me Tira da Mira", que estreou nos cinemas ontem. Os artistas celebram a parceria no filme, que conta ainda com elenco estrelado, incluindo Viih Tube, Sérgio Guizé, Bruna Ciocca e Silvero Pereira, entre outros.

"Eu amo dividir cena com o meu pai, porque além de sermos próximos, ele é um artista incrível e com muita experiência, sempre aprendo muito", afirma Cleo, que já trabalhou com Fábio Jr. na comédia "Qualquer Gato Vira-Lata 2", de 2015.

"Agora, estar com ele e com o meu irmão ao mesmo tempo em cena foi uma delícia, ficamos muito emocionados em poder viver esse momento. Amei demais, agora só quero trabalhar com família", brinca a atriz, aos risos. "Foi bem especial", completa Cleo, que também assina como produtora executiva do filme dirigido por Hsu Chien ('Desapega').

Apesar de os três dividirem apenas uma cena do longa, Fiuk conta que atuar com a irmã mais velha e o pai foi a realização de um sonho. "Foi uma experiência maravilhosa. Há tempos pensávamos em fazer algo juntos e não tinha como ser diferente. Por que não reunir todo mundo no primeiro filme produzido pela Cleo? Hoje me sinto realizado, cresci vendo meu pai e minha irmã trilhando caminhos incríveis e contracenar com eles é um sonho realizado. Eu quero muito que a gente faça mais coisas juntos, muito mesmo", declara.

Fábio Jr. também comemora a experiência de se reunir com os filhos no set de filmagens. "Imagina só o orgulho do papai aqui. Com produção da minha filhota, um elenco incrível... Texto, roteiro, direção! Foi demais! E ainda poder contracenar pela primeira vez nós três, Cleo, Filipe [Fiuk] e eu... Foi muito lindo. A gente se divertiu, se emocionou”, relembra.

Preparação

Em 'Me Tira da Mira', Cleo dá vida a Roberta, uma investigadora da Polícia Civil que não vai descansar até desvendar quem está por trás da morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). Ao longa da trama, a detetive recebe ajuda da psicóloga Isabela (Bruna Ciocca), do policial Lucas (Fiuk) e de Rodrigo (Sergio Guizé), seu ex-parceiro na luta contra o crime e também no amor.

Misturando ação e comédia, o filme traz diversas cenas de combate corporal e confrontos com armas de fogo, o que levou os irmãos a realizarem uma série de treinamentos específicos, incluindo aulas de luta e tiro, com armas falsas. "[Em] todas as cenas mais elaboradas (de tiro, lutas, fugas) recebemos instruções e acompanhamento de profissionais. As lutas são coreografadas. Para não parecer tão robóticas, então, precisamos treinar muito bem o tempo, agilidade e até mesmo a intensidade, para a segurança de quem está contracenando com a gente", explica Fiuk.

Reação do público

Além de reunir um elenco com nomes já conhecidos do público brasileiro, como Júlia Rabello, Mel Maia e Gkay, 'Me Tira da Mira' aposta na combinação de diversos gêneros para conquistar os espectadores. "Espero que eles se divirtam muito, que gostem do filme. Ele tem um diferencial da mistura de gêneros que é algo que eu espero que o público ache especial também. É um filme de ação e investigação, mas tem romance, humor... É um longa para toda a família", destaca Cleo.

Para Fiuk, o filme representa a estreia de seu primeiro trabalho como ator após ser finalista do "BBB 21" e o ex-brother comenta o apoio que tem recebido dos fãs desde que a produção foi anunciada. "Graças a Deus, desde a época do 'BBB', eu tenho recebido muito carinho, e, desde quando comecei a fazer a divulgação do filme nas minhas redes sociais, não tem sido diferente. Eu só tenho motivos para agradecer as pessoas que estão ao meu lado, e apoiam o meu trabalho", diz o ator.