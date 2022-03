Maíra Cardi - reprodução de vídeo

Rio - Maíra Cardi não gostou nada de ver Will Smith dando um tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 e criticou a atitude do ator através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. Na ocasião, Will se irritou com uma piada do comediante sobre a cabeça raspada de sua mulher Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

"A gente questiona, até aonde vai o equilíbrio emocional dessa pessoa. Agora está batendo por ela. E quando ele bater nela? Porque se uma pessoa levanta daquela maneira, com aquele ímpeto incontrolável, no meio de uma premiação ao vivo, cheio de pessoas, e dá um soco porque lhe faltou inteligência emocional, eu não acredito que aquilo ali tenha sido pontual. Provavelmente, aquilo ali é ele na vida dela. A atitude dele também não foi legal e tem que ser revista por ele mesmo. A gente não tem que estar aplaudindo porque o cara bateu", avaliou Maíra.

"Não somos bichos, não somos animais. Não é batendo que a gente resolve as coisas. Ele poderia conversar, processar... Mas batendo... Quando uma pessoa perde razão a outra não precisa perder também porque daí vira uma bagunça. Acho que tudo ali estava errado", opinou a coach.

Após sofrer algumas críticas por seus comentários, Maíra usou o Instagram novamente, alegando que teve a fala distorcida e fez algumas acusações sobre o suposto comportamento agressivo de Will. "Já estão colocando em sites de fofoca e fora do contexto o negócio fica outro. Quando eu me refiro 'e quando for nela' eu me refiro a qualquer outra mulher. A gente está achando 'bacana' porque foi um homem batendo em um homem. Só que foi um homem, batendo em um homem, ao vivo, cheio de pessoas [...] possivelmente ele é assim na vida dele, na casa dele", iniciou.

"Não importa o que as pessoas tenham feito com você, você não pode subir e socar a cara das pessoas. Não é assim que resolve [...] eu continuo achando que ele também errou, que isso não é legal, não é bacana", finalizou a influenciadora.

A esposa de Arthur Aguiar também ressaltou que o comentário de Chris Rock em relação a Jada foi de mau gosto. "Depiada não tem nada. Uma piada sem graça, de mau gosto".