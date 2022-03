Luana Piovani - reprodução de vídeo

Luana Piovanireprodução de vídeo

Publicado 28/03/2022 16:03 | Atualizado 28/03/2022 16:10

Rio - Luana Piovani usou o Instagram, nesta segunda-feira, para comentar o tapa que Will Smith deu na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022. O ator agrediu o comediante após ele fazer uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo. A atriz defendeu a atitude do artista em sua rede social.

fotogaleria

"Eu fiquei extremamente feliz e comovida com a atitude do Will Smith e com o discurso dele depois, em meio a tantas lágrimas. Quando eu assisti àquela cena, do cara [Chris Rock] desrespeitando a Jada e depois o Will Smith completamente tomado de emoção, se desculpando pelo seu impulso, mas, ao mesmo tempo, não se desculpando com o cara que fez a maior das grosserias, falta de educação e empatia, eu me lembrei de quando eu fui agredida", começou ela.

Em seguida, a atriz fez uma reflexão. "Quando alguém desrespeita uma pessoa em níveis estratosféricos, o que você faz? Como é que você demonstra o limite para outra pessoa? Infelizmente, eu entendo o Will Smith levantar e agredir aquele cara. E eu vou te dizer, quando eu fui agredida, eu me lembro que, depois de todo transe e susto que eu levei, eu fiquei pensando: 'que pena que eu não tenho ninguém aqui para me defender', porque nossa força não se compara. Nossa vulnerabilidade é implícita mesmo que não espiritualmente. E eu me lembro de ter pensado: 'Que pena que meu irmão já foi embora da festa, porque se ele estivesse aqui, alguém me defenderia'. Eu fiquei tão feliz que ele a defendeu".

Discurso



Will Smith se emocionou ao ganhar o primeiro Oscar de sua carreira. Ele levou a estatueta de melhor ator por 'King Richard: Criando Campeãs' para casa. Em seu discurso, ele falou sobre a falou sobre família e pediu desculpas à Academia minutos após dar um tapa na cara de Chris Rock. "Denzel [Washington] me disse alguns minutos atrás: 'No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem para você'. Eu quero ser um receptáculo para o amor. Quero agradecer a Vênus e Serena e toda a família Williams por me confiar sua história. Isso é o que eu quero fazer. Eu quero ser um embaixador desse tipo de amor, cuidado e preocupação. Quero me desculpar com a Academia, quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim; é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas. A arte imita a vida. Eu pareço o pai maluco, assim como eles disseram sobre Richard Williams. Mas o amor vai fazer você fazer coisas loucas".