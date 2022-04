O festival ocorrerá no mês de setembro deste ano - Reprodução / Internet

O line-up dos principais palcos do Rock in Rio 2022 está completo. A produção do festival anunciou, durante a última semana, as atrações que faltavam para compor os dias de evento nos palcos Sunset e Favela. Artistas como Gilberto Gil, Jessie J, Emicida e Luísa Sonza foram confirmados e vão se apresentar na Cidade do Rock em setembro.

Com a venda de ingressos se iniciando nesta terça-feira (5) , às 19h, o público já pode conferir todos os principais shows que acontecerão durante os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Desde a última sexta-feira (1º), foram divulgados 31 atrações que vão passar pelo Palco Sunset e pelo Espaço Favela.

O Rock in Rio 2022 contará com sete palcos, além de outros locais voltados para o entretenimento do público. Os shows dos palcos Mundo, New Dance Order, Rock District e Highway Stage já haviam sido divulgados. Segundo a assessoria do evento, apenas o line-up do espaço Supernova ainda terá novos nomes anunciados.



Palco Sunset



De acordo com os novos anúncios, o segundo maior palco do festival vai receber Gilberto Gil, Emicida, Luísa Sonza com Marina Sena e Matuê no dia 4. A cantora britânica Jessie J estará presente no dia 8, substituindo a artista Joss Stone, que não poderá comparecer. Já no dia 9, foram confirmados Vitor Kley e Di Ferrero, que se apresentarão em conjunto, e o cantor Jão. Por fim, no dia 10, foram anunciados os shows de Maria Rita, Gilsons e Bala Desejo, todos acompanhados de convidados especiais.



02/09: Bullet For My Valentine, Living Colour Feat Steve Vai, Metal Allegiance e Black Pantera convida DeVotos



03/09: Racionais, Criolo convida Mayra Andrade, Xamã convida Brô MC’s e Papatinho + L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol



04/09: Gilberto Gil, Emicida, Luisa Sonza convida Marina Sena e Matuê



08/09: Jessie J, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat



09/09: Avril Lavigne, 1985: A Homenagem, Jão e Di Ferrero & Vitor Kley



10/09: Ceelo Green, Maria Rita, Gilsons e Bala Desejo



11/09: Ludmilla, Macy Gray, “Power! Elza Vive” um show em homenagem a Elza Soares e Liniker convida Luedji Luna



Espaço Favela



O palco, que fez sucesso em sua estreia na última edição do evento, também teve seu line-up anunciado. Ao reunir as vozes das comunidades cariocas, contará com a presença de artistas como Lexa, Ferrugem, Orochi, Buchecha, Bin e muitos outros, trazendo uma mistura de estilos do funk ao pagode.



02/09: Gangrena Gasosa, Affront e Revengin



03/09: PK convida MC Don Juan, BIN e Azula



04/09: Funk Orquestra, Buchecha e Taylan



08/09: Drenna, Th4i convida Lia Clark e Izzra



09/09: MD Chefe e Domlaike, Choice e Marvvila



10/09: Ferrugem, Orochi e El Pavuna



11/09: Lexa, Azzy e Ella Fernandes

Estreias no Rock in Rio 2022

O cantor Jão fará sua primeira participação no evento e trará para o palco carioca a atmosfera presente na sua atual turnê “PIRATA”, que vem rodando o país. “Sempre foi um sonho cantar nesse festival que eu tenho um respeito gigante. Há dois anos, isso não era uma realidade. Muito lindo ver como cada passo que demos nos trouxeram aqui. Vamos entregar um show gigante!”, afirma o artista paulista.



A jovem Lexa também revelou estar ansiosa para levar um show com muito funk e muita dança para Rock in Rio. “Esse momento finalmente chegou. Estou muito feliz em ser 'headliner' do Palco Favela e, principalmente, por poder levar o nosso funk para um festival como esse. Pra mim é uma realização muito grande”, disse a cantora.

O pagodeiro Ferrugem também se manifestou sobre o sonho de se apresentar para o público do evento. "Representar o pagode e o samba em um dos maiores festivais do mundo é uma responsabilidade grande. Já estou preparando um show especialíssimo com muitos sucessos", declarou.