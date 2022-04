Luiza Basile, parceira de Ronald, compartilhou um texto romântico para comemorar o aniversário do namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2022 10:13

Ronald Nazário completa 22 anos nesta quarta-feira (6) e recebeu uma homenagem carinhosa da namorada, Luiza Basile, nas redes sociais. O aniversariante é o filho mais velho do ex-jogador Ronaldo 'Fenômeno' com Milene Domingues, também ex-jogadora e comentarista esportiva.

Em uma postagem cheia de amor e fotos do casal, Luiza se declarou: "Hoje é aniversário do amor da minha vida. Da pessoa que me faz companhia, me incentiva, me faz feliz. Amor, só posso desejar que você continue sendo esse menino de ouro, cativante, humilde, de um coração puro e de uma inocência que não se tem hoje em dia".



"Você merece ser feliz e abençoado pela luz do Espírito Santo, tamanha bondade que você deseja a todos. Eu te amo hoje e sempre", finalizou a estudante de direito e namorada do DJ.

A resposta de Ronald também veio cheia de carinho. "Obrigado meu amor! E feliz 4 anos também! Te amo mais que tudo!", comentou na homenagem.