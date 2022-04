Ingressos para seis dias do festival, que acontece em setembro, já estão esgotados - Divulgação

Ingressos para seis dias do festival, que acontece em setembro, já estão esgotadosDivulgação

Os ingressos para os sete dias de shows do Rock in Rio 2022, que começaram a ser vendidos nesta terça-feira (5), já estão praticamente esgotados. As entradas para assistir aos artistas Justin Bieber, Coldplay, Dua Lipa, Post Malone, Green Day e Guns n' Roses já estão indisponíveis. Apenas o primeiro dia do festival, comandado por Iron Maiden, ainda está à venda.

Segundo a organização do festival, às 19h, horário da abertura das vendas, a fila de espera para ter acesso à página de compra chegou a 1 milhão de pessoas. Em apenas 12 minutos, o dia 4 de setembro, com show principal de Justin Bieber, já estava esgotado.

Os ingressos para os artistas de Post Malone, Coldplay e Dua Lipa, também acabaram muito rápido. O show da banda britânica, que se apresentam no dia 10, ficou indisponível em 27 minutos. Já os dias 3 e 11 tiveram as vendas encerradas em uma hora.

As bandas Guns n' Roses e Green Day também vão lotar a Cidade do Rock. O público máximo para os shows, que acontecem nos dias 8 e 9 de setembro, foi alcançado em 1h40min e 4h45min, respectivamente. Apenas o dia comandado por Iron Maiden, que abre o festival, ainda pode ser comprado.

As entradas para o Rock in Rio deste ano custam R$ 625 (inteira) e R$ 312,50 (meia). Os shows acontecerão nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio.