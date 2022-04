Casal Jess e Stephen DeMarco é adepto do poliamor - Reprodução Internet

Publicado 06/04/2022 10:01 | Atualizado 06/04/2022 10:01

Rio - O casal de influenciadores Jess e Stephen DeMarco, da Flórida, nos Estados Unidos, fazem sucesso nas redes sociais por compartilhar seu estilo de vida inusitado: eles são adeptos do poliamor. Recentemente, os dois ficaram ainda mais em evidência depois que Jess contou no TikTok que presenteou o marido com sexo a três, o famoso mènage à trois. E mais: a convidada ficou grávida!

O vídeo em que o casal conta sua aventura já tem mais de 5,2 milhões de visualizações. "Dei ao meu marido um ménage para o nosso aniversário", disse Jess nas imagens. "E como resultado, ele a engravidou, já que não temos filhos", completou a influenciadora segundos depois. Apesar da surpresa, a influenciadora garantiu não ter ficado chateada. "Somos poli. Então, ele é o homem dela também", disparou.

"Tivemos uma conversa sobre estabelecer regras e como queríamos sair com outras mulheres", disse Jess ao site de notícias "News24", no ano passado. "Namoramos cerca de cinco ou seis mulheres diferentes a longo prazo, mas saímos em muitos primeiros encontros com mulheres com as quais acabamos não nos conectando", explicou.

A influenciadora garantiu que o poliamor melhorou o relacionamento e a vida sexual do casal. Ainda assim, ela confessou que ainda se sente insegura e com ciúmes. "Quando encontramos a pessoa certa, avaliamos sua vida e garantimos que ela se encaixe na nossa e, assim, damos o próximo passo", disse.

O casal também tem uma conta no Onlyfans, onde posta conteúdo adulto. Para acessar, o assinante deve desembolsar US$ 9,89, o que equivale a cerca de R$ 50.