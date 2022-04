Larissa assina sua própria linha de maquiagens com a marca Océane - Reprodução/Instagram

Larissa assina sua própria linha de maquiagens com a marca OcéaneReprodução/Instagram

Publicado 06/04/2022 14:09 | Atualizado 06/04/2022 14:10

Larissa Manoela está em todos os lugares! A atriz de 21 anos acaba de lançar sua própria linha de maquiagem com a marca de cosméticos Océane. Nesta terça-feira (5), foi anunciado o primeiro produto assinado pela jovem, que já é veterana em coleções e parcerias com empresas do ramo da beleza.

Segundo Larissa, a linha é inspirada nas várias versões dela mesma. Ela contou que a maquiagem sempre esteve em sua vida, mas que tem a sensação de que essa é a hora certa de entrar no mercado de beleza, assinando os próprios produtos. Apesar de já ter participado de outras coleções com diferentes marcas, dessa vez a cantora esteve presente em cada etapa do processo de elaboração dos produtos.

Resultados de mais de um ano de trabalho, os cosméticos serão lançados em partes até o fim de maio. O primeiro anúncio revelou três sombras cremosas com textura gel, inspiradas em marcas populares entre os jovens e adolescentes. A linha foi criada durante a pandemia, por meio de chamadas de vídeos e muitos testes. “Eu trouxe muito daquilo que eu acredito e gosto, pensando em produtos que atendessem o rosto de todo mundo", declarou a atriz.

Os cosméticos lançados pela artista são muito coloridos e já fazem parte do visual das personagens interpretadas por ela na novela Além da Ilusão, da TV Globo. "Esse universo todo conspirou para que eu tivesse vontade de lançar essa coleção em um momento em que eu posso me comunicar diretamente com o público, através das minhas personagens e também através da persona Larissa Manoela”, conta a atriz que assina a parceria com a Océane.

Por fim, Larissa expôs ao público como se sente ao lançar sua própria linha de maquiagem: “Essa collab vem justamente porque eu estou muito feliz com o meu lugar hoje como mulher, me descobrindo dia após dia, e também com minha profissão".