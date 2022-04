Mônica Buonfiglio prevê volta por cima de Rodrigo Mussi - Reprodução de vídeo/ Fabio Rocha/ TV Globo

Publicado 06/04/2022 11:26 | Atualizado 06/04/2022 11:43

Rio - Após prever que um dos participantes do 'Big Brother Brasil 22' sofreria um ferimento na cabeça, astróloga Mônica Buonfiglio voltou a falar sobre o acidente de Rodrigo Mussi e sua recuperação em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, nesta segunda-feira. Segundo a escritora, o mapa astral do gerente comercial aponta sucesso em novas cirurgias, dinheiro e muita fama.

"Na minha humilde opinião, ele é muito protegido. É o próprio arcanjo Miguel protegendo ele. Apesar de ele estar todo machucado, aparece em recuperação, a família brigando com ele por causa disso, e ele vai ter um ano muito bom, porque toda a mídia vai ficar em cima dele. É o tempo dele se recuperar e ficar bem", disse ela. "Não vejo grandes sequelas, mas pelo mapa ele deve estar com ossos quebrados. Ganhando muito dinheiro, bem, forte, cirurgias... Ele deve fazer outras cirurgias e tendo um resultado bom. [...] Uma coisa interessante: toda vez que tem grau quinze no meu mapa, já alerto meu cliente para fazer um exame chamado densidade óssea, que pegue bacia, fêmur, joelho, planta do pé ou pé. Tem uma ligação com ossos", completou.

Mônica ainda percebeu uma semelhança entre o mapa de Rodrigo e Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado em um acidente aéreo. "Aí eu tenho ele ganhando autoconfiança, dinheiro... Rodrigo tem o mesmo signo que eu bato no mapa de Marília Mendonça, que é o libra dez. Toda vez que aparece alguma situação com libra dez podemos ter uma relação com a pessoa machucar o rosto. Esse rapaz foi protegido pelo anjo da guarda, porque é incrível a resiliência dele".

Segundo eliminado do "BBB 22", Rodrigo Mussi foi internado na madrugada da última quinta-feira, após sofrer um traumatismo craniano em um acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Nesta terça-feira, o motorista por aplicativo que conduzia o veículo prestou depoimento na delegacia sobre o momento em que colidiu com um caminhão, enquanto o ex-BBB viajava no banco traseiro, sem cinto de segurança.

O último boletim médico de Rodrigo informa que deve passar por uma nova cirurgia ainda nesta semana. "Rodrigo Mussi teve o monitor da cabeça retirado e fará uma cirurgia [nesta] quinta-feira, na perna para remoção da 'gaiola'. [Ele] continua agitado e se mexendo bastante, mas o despertar do Rodrigo precisa ser calmo e controlado, por isso os médicos estão controlando a sedação da melhor forma pra ele".

A equipe do gerente comercial ainda disse que ele tem reagido a estímulos. "Rodrigo respondeu a comandos balançando a cabeça, abriu um dos olhos por um tempo e logo voltou a dormir! Ele está reagindo, com sede de viver! Continua, Rodrigo, estamos com você!"