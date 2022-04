Rodrigo Mussi - João Cotta / TV Globo

Publicado 02/04/2022 14:44 | Atualizado 02/04/2022 15:26

Rodrigo Mussi está com lesões na coluna após sofrer um acidente de carro na noite desta quinta-feira, em São Paulo. O irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, confirmou a informação ao colunista Leo Dias, do site 'Metrópoles', e ressaltou que o modelo não precisará passar por uma cirurgia. "Sim, mas nada cirúrgico”, afirmou ele.

Através de sua rede social, na manhã deste sábado, Diogo voltou a falar sobre o estado de saúde do irmão e torceu pela melhora dele. "Teremos informações no final da tarde, com o boletim médico. Entendam, se ninguém ligou é sinal que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar. Tenho certeza", escreveu. Rodrigo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

O ex-BBB Rodrigo Mussi foi internado, na última quinta-feira, após ser vítima de um grave acidente de carro, em São Paulo. Ele sofreu um traumatismo craniano e foi submetido a cirurgias durante a madrugada.