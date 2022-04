Ex-BBB Rodrigo Mussi - Leo Franco / Ag. News

Publicado 02/04/2022 15:25 | Atualizado 02/04/2022 15:26

Rio - Rodrigo Mussi, de 36 anos, segue sedado depois de passar por uma cirurgia múltipla na cabeça e perna. O boletim médico divulgado pela família do ex-BBB, neste sábado, informa que ele segue estável e que as próximas horas são primordiais para sua recuperação. O gerente comercial está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um acidente de carro nesta quinta-feira.

"Rodrigo Mussi segue estável, progredindo em sua recuperação. Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento. As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação. Mas a família está otimista e com muita fé na sua recuperação!", afirma o comunicado.







Através do Instagram Stories, o irmão de Rodrigo, Diogo, escreveu: "O Rod segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento mesmo e as horas são delicadas. Estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar".

Mais cedo, Diogo confirmou que o gerente comercial está com lesões na coluna. No entanto, ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele negou que o irmão passará por uma nova cirurgia.

Rodrigo Mussi foi internado, na última quinta-feira, após ser vítima de um grave acidente de carro, em São Paulo. O gerente comercial foi socorrido com múltiplas fraturas e levado até o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. No centro médico, foi confirmado que ele sofreu um traumatismo craniano e possuía outros ferimentos graves pelo corpo. Durante a madrugada, o ex-BBB passou por uma cirurgia na perna e na cabeça e foi colocado em observação por 48 horas.