Jessie J - Reprodução/Instagram

Publicado 02/04/2022 17:59

Rio - A organização do Rock in Rio divulgou neste sábado (02) que Jessie J irá substituir Joss Stone como headliner do palco Sunset no dia 08 de setembro. A cantora inglesa alegou que por motivos pessoais não poderá se apresentar no festival.