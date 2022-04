A exposição busca explorar a sensação de "adentrar" as telas de Van Gogh e na vida do pintor holandês, um dos principais nomes da arte do século 19 - Gabi Carrera / Divulgação

A exposição busca explorar a sensação de "adentrar" as telas de Van Gogh e na vida do pintor holandês, um dos principais nomes da arte do século 19Gabi Carrera / Divulgação

Publicado 06/04/2022 16:23

Rio - A mostra multimídia “Van Gogh e seus Contemporâneos - Exposição Imersiva” está aberta ao público, a partir desta quarta-feira (6), na Casa França-Brasil, no Centro do Rio. Após sua estreia em Florença, na Itália, a exposição busca explorar a sensação de "adentrar" as telas de Van Gogh e na vida do pintor holandês, um dos principais nomes da arte do século 19.



Com uma narrativa de 60 minutos, o conteúdo envolve o público a partir da trajetória humana e artística do pintor, além de promover um passeio pelas criações de outros grandes nomes que se relacionam com sua obra, como os pintores Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Soutine e Modigliani. O mergulho sensorial na obra conduzirá o visitante em uma experiência digital com projeções em 360° e trilha sonora original.

fotogaleria O valor dos ingressos é de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com políticas de gratuidade. A exposição estará aberta entre 6 de abril a 5 de junho de 2022, de terça a domingo, das 10h às 18h. Um lote extra de ingressos terá vendas abertas a partir do dia 10, às 10h.

"Criamos uma experiência para todos os tipos de público e, mais que isso, queremos oferecer a oportunidade de um novo olhar sobre a arte, seja para os que estão ou não habituados a frequentar espaços culturais. “Van Gogh e seus Contemporâneos - Exposição Imersiva” emociona e transporta o público para um universo único, de criações artísticas famosas no mundo inteiro. Nossa proposta traz uma linguagem disruptiva, que recria o conceito artístico expositivo e potencializa a percepção dos públicos", destaca Luiza Mello, diretora da produtora cultural Automatica, responsável pela exposição.



"A pintura está na minha pele." Foi assim que Vincent Van Gogh traduziu a sua trajetória, com mais de 2 mil quadros. O interesse pela arte teve início ainda na infância e, em sua trajetória, pintou mais de 40 autorretratos em que explora a sua aparência física e seu olhar expressivo. Entre as curiosidades do artista está o fato de pintar ao ar livre, hábito que conservou até morrer. Sua técnica de pinceladas firmes e carregadas, aplicadas sem hesitação, permitiu-lhe pintar rapidamente e produzir um vasto número de obras nos últimos dois anos e meio de sua vida. Em 1973, foi criado o Museu Van Gogh em Amsterdã, na Holanda, para abrigar suas criações.



Na entrada da exposição, o público acessa um espaço onde estará reproduzido o quarto de Van Gogh, retratado em um de seus mais famosos quadros “Quarto em Arles”. Os visitantes terão a oportunidade de aprofundarem-se na história do artista em textos explicativos e uma linha do tempo da vida de Van Gogh. Dentro dos ambientes, o público irá imergir em imagens de grandes dimensões, formadas por múltiplos projetores através de um sistema que adapta as telas ao espaço expositivo e garante a sensação de estar dentro das telas do pintor, um dos mais famosos e queridos do mundo.

"A Casa França-Brasil compõe um importante corredor cultural da capital e ter em suas galerias uma exposição do tamanho de Van Gogh celebra a retomada da cultura em um espaço bicentenário, com programação especial para o público. É a Lei Estadual de Incentivo à Cultura promovendo a arte para todos os públicos", destaca a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.