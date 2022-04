Emma Hemning e Bruce Willis - Reprodução Internet

Emma Hemning e Bruce WillisReprodução Internet

Publicado 07/04/2022 12:01 | Atualizado 07/04/2022 12:04

Rio - O ator Bruce Willis, que se aposentou recentemente após um diagnóstico de afasia, apareceu em novas fotos publicadas no Instagram por sua mulher, Emma Heming. Nas imagens, o ator de 67 anos aparece ao lado da esposa em meio à natureza. "Mãe e pai em se habitat natural #longedacidade", escreveu na legenda da imagem.

fotogaleria

No finalzinho de março, a família de Bruce Willis usou as redes sociais para anunciar que o ator se afastaria da carreira por conta do diagnóstico de afasia. A afasia é um transtorno de linguagem que acontece após uma lesão cerebral e sua causa mais comum é o AVC. O transtorno também pode ser causado por tumores cerebrais, encefalites e traumatismo cranioencefálicos.