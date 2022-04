À frente da bateria, Laynara completou 33 anos de idade - Riotur

À frente da bateria, Laynara completou 33 anos de idadeRiotur

Publicado 22/04/2022 09:33

Em plena Marquês de Sapucaí, a Rainha de Bateria da Império da Tijuca, Laynara Telles, completou 33 anos de idade. Durante o segundo dia de desfiles da Série Ouro, a aniversariante comemorou, pela primeira vez, seu dia especial atravessando a Avenida, na madrugada desta sexta-feira (22).

fotogaleria

Em entrevista ao g1, ela, que já desfila pela escola há 17 anos, expressou a felicidade em representar a agremiação no Sambódromo, após tanto tempo sem Carnaval. "Essa emoção é inexplicável. Depois de dois anos, desse furacão, poder desfilar no dia do meu aniversário é um presente", contou a Rainha.

À frente da bateria, Laynara deu um show de beleza e samba no pé em uma fantasia dourada, representando a luz. O aniversário da sambista é, na verdade, no dia 21, mas segundo ela, a madrugada ainda valeu. "Foi ontem, dia 21, mas é hoje ainda!", disse ela.

Membros da agremiação também comemoraram a data especial da Rainha, que recebeu até bolo antes de entrar na Sapucaí. A Império da Tijuca desfilou com o enredo “Samba de Quilombo - A resistência pela raiz”, em homenagem à escola de samba Quilombo, ao legado do compositor Candeia e à resistência do povo negro.