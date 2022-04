Filha de brasileiros, a atriz Camila Mendes será protagonista do filme - Reprodução

Publicado 28/04/2022 17:20

A atriz americana Camila Mendes, que interpreta a personagem Veronica Lodge na série "Riverdale", anunciou, nesta quarta-feira (27), que vai estrelar um filme inspirado no Brasil! A comédia romântica "Música", produzida pela Amazon, será focada na cultura brasileira e protagonizada pela artista, que é fruto da união entre uma gaúcha e um brasiliense.



Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Camila é filha de brasileiros. Sempre abraçando sua origem, a atriz foi criada em contato direto com a cultura dos pais, nascidos em Porto Alegre e em Brasília. Além de vivenciar o Brasil por meio da família, a jovem já morou no Brasil durante um ano e fala português fluentemente.



Em seu Twitter, Mendes não conteve a emoção ao revelar que será protagonista na trama e fez questão de falar em português: “Finalmente, os refrescos”, disse em tom de brincadeira. No Instagram, ela também anunciou a novidade. “Esse bate diferente. Histórias sobre a cultura brasileira são quase inexistentes em Hollywood e isso é uma vergonha, porque ela deve ser a cultura mais bonita no mundo”, afirmou.

A atriz tem uma grande quantidade de fãs brasileiros e, após dar a notícia, interagiu com eles nas redes sociais. “A gente quer você usando short, cropped e havaianas com um copo americano de cerveja, viu?”, pediu uma seguidora. “Sem dúvida", respondeu a artista, com muito bom humor.

O longa vai se passar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e contará a história de um jovem em busca de um futuro na música, enquanto tenta lidar com um amor, com a família e com suas raízes brasileiras. O ator Rudy Mancuso, que vai contracenar com Camila, também é filho de uma brasileira e será o responsável pelo roteiro e trilha sonora original da comédia romântica.