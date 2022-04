Gael e Romeu impressionaram a web em foto recente - Reprodução

Publicado 28/04/2022 15:24

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilhou, nesta quinta-feira (28), uma foto atual dos filhos Romeu e Gael. Os meninos, que são fruto do relacionamento com o ator, já têm quase 3 anos e impressionaram os seguidores do dermatologista.

"Tive que arrumar eles para ficar em casa mesmo! Amei tudo, Carol Trentini, eles agora vão ficar estilosos como os seus filhos! Quanto carinho, bom gosto e amor depositado nessa marca e nas suas peças! Sucesso!", postou Thales, no Instagram, fazendo referência à marca de roupa infantil da modelo e amiga, Carol Trentini.

Alguns famosos foram cativados pelo clique e deixaram recados carinhosos na postagem. "É muita beleza e muito amor", escreveu Sabrina Sato. "Gente, como estão grandes!", elogiou a influenciadora Gabriela Pugliesi. Seguidores de Thales também ficaram encantados com a dupla. "Como estão lindos!", disse uma internauta. "Meu Deus, como eles estão grandes!", destacou outra.



Desde a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2021, por complicações da covid-19, a criação de Gael e Romeu está dividida entre o pai, Thales, e a vó Déa Lúcia, mãe do ator.