Gracyanne Barbosa mostra geladeira lotada de ovosReprodução

Publicado 28/04/2022 19:22

Gracyanne Barbosa deixa clara a sua paixão pela vida 'fitness'. Mesmo assim, nesta quinta-feira (28), a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo da geladeira de sua casa. Nas imagens, ela mostra um estoque com diversos pacotes de ovo nas prateleiras.

Para manter seu corpo musculoso, além de levantar muito peso, Gracyanne afirma que come cerca de dez ovos por refeição e não consome alimentos que estejam fora da dieta. De acordo com a musa, sua alimentação é limitada à proteínas e carboidratos leves, como aipim, batata-doce, frango, peixe e, é claro, muitos ovos.

Segundo Gracy, que compartilha a rotina regrada nas redes sociais, ela leva o estilo de vida com facilidade e diz que seu paladar já está totalmente adaptado. A musa afirma que sua marmita a acompanha até durante jantares românticos com o marido, Belo. No vídeo, postado em seu Instagram, ela fez questão de reforçar: "Geladeira fitness, gente. Só ovo e batata-doce", comentou.