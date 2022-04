No Instagram, Bianca mostra quadro com foto de Fred - Reprodução

Publicado 28/04/2022 18:25 | Atualizado 28/04/2022 18:39

Ao mostrar bastidores de uma gravação, nesta quinta-feira (28), Bianca Andrade chamou a atenção dos seguidores ao filmar um quadro em sua casa. No vídeo, é possível ver uma foto dela ao lado do filho, Cris, e do ex-marido, Fred. O casal anunciou o fim da relação na última sexta-feira (22).

Enquanto mostrava a bagunça em seu espaço de trabalho, a ex-BBB expôs a parede onde está o quadro da família. "Só para vocês terem uma ideia da minha vida. Olha a situação da minha stylist todo dia. Louca aqui em casa", disse ela, filmando a profissional responsável por suas roupas.



Após muitas especulações, a separação de Bianca e Fred foi anunciada na rede social dele. "Eu jamais imaginei ter que fazer esse tipo de post, mas em busca de paz, venho informar que eu e a Bianca não somos mais um casal. A decisão foi tomada há alguns dias por nós dois e obviamente que está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente. Mesmo não estando mais juntos, eu e a Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro por sermos amigos acima de tudo e também por conta da nossa maior alegria, o Cris", escreveu o youtuber.



Na sequência, Fred fez questão de esclarecer boatos sobre uma suposta traição. "Antes que se especulem situações, não houve traição de ambas as partes, ou qualquer outra coisa que foi especulada nos últimos dias, então qualquer coisa que seja dita ou publicada diferente disso é mentira, porque a verdade é uma só e estamos deixando bem claro nesse texto. Peço por favor que respeitem nosso momento e nossa decisão, então não nos perguntem sobre esse assunto pois não falaremos sobre, e como disse no início do texto, só queremos viver nossas vidas em paz", concluiu.