Sabrina Sato e Paolla Oliveira trocaram selinho durante desfile da Grande RioReprodução

Publicado 01/05/2022 13:21 | Atualizado 01/05/2022 14:59

As atrizes e rainhas de bateria Paolla Oliveira e Sabrina Sato trocaram um selinho na Sapucaí durante o Desfile das Campeãs, na madrugada deste domingo (1º). Enquanto a Grande Rio, vencedora do título, passava pela avenida, as duas se encontraram e se cumprimentaram com um beijinho.

Paolla Oliveira e Sabrina Sato trocam selinho no encerramento do Carnaval do Rio - https://t.co/l8wn7PyKoA pic.twitter.com/NLOGytQq3E — Agora RN (@agora_rn) May 1, 2022

A tricolor de Duque de Caxias, campeã do Carnaval carioca de 2022, foi a última a se apresentar, encerrando o Carnaval do Rio. Ao passar por Sabrina, a rainha Paolla foi até a lateral da passarela cumprimentar a amiga, que já havia desfilado mais cedo à frente da bateria da Vila Isabel.



Durante seu desfile, Sabrina também foi até as frisas para cumprimentar Viviane Araújo, Rainha do Salgueiro, além de outras celebridades.