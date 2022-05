Viviane Araújo e Alcione conversam na Sapucaí - Beatriz Damy/AgNews

Publicado 01/05/2022 12:57 | Atualizado 01/05/2022 14:12

Encontro de ícones do Carnaval! A rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo, encontrou a cantora Alcione na Marquês de Sapucaí, durante o Desfile das Campeãs, neste sábado (30). As duas se cumprimentaram com abraços, beijos e pararam pra bater um papo.