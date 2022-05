Gretchen e Xamã - Lucas Ramos / Ag. News

Gretchen e XamãLucas Ramos / Ag. News

Publicado 11/05/2022 08:12 | Atualizado 11/05/2022 10:29

Rio - O cantor Xamã realizou uma festa de lançamento de seu novo single, "Dublê de Marido", na exposição imersiva "Beyond Van Gogh", em um shopping de São Paulo, na noite desta terça-feira. Durante o evento, aconteceu a exibição em primeira mão do clipe da música, que conta com a participação de Gretchen. Para o público, o clipe será lançado nesta quarta-feira, às 19h, no YouTube da Baguá Records.

fotogaleria

"O refrão da música fala de uma malvadona, né? Na verdade, no roteiro (o papel da Gretchen) é uma pessoa que atrai os caras e mata eles. Basicamente, a Gretchen é a rainha, a primeira malvadona. A primeira celebridade... Queria muito que ela fizesse parte. A gente pensou em vários nomes, mas quando bateu o nome da Gretchen, a gente falou: 'tem que ser esse'", explicou Xamã durante coletiva de imprensa.

"A gente não sabia se ela ia topar, mas ela topou de cara e foi muito maneiro. Ela e o marido dela deram muitas dicas pra gente também. Foi muito da hora, sensacional. Eu sou criança dos anos 90. Então, eu tenho lembranças da Gretchen em alguns programas de TV. Me marcou muito", completou.

Famosos como Luisa Sonza, Leo Picon, Negra Li, Thammy Miranda, Gretchen, entre outros, prestigiaram o evento.