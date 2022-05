Com novo visual, Luciano Estevan surgiu com cachos modelados - Reprodução

Com novo visual, Luciano Estevan surgiu com cachos modelados Reprodução

Publicado 12/05/2022 18:39

O ex-BBB Luciano Estevan surgiu com novo visual nas redes sociais, nesta quinta-feira (12). O primeiro eliminado do BBB22 participou do reality usando seu cabelo crespo natural, mas passou a alisar os fios após ser eliminado. Desta vez, ele decidiu renovar o visual novamente, com cachos artificiais.