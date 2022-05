Nas redes sociais, Lore Improta contou sobre o sufoco que enfrentou novamente - Reprodução

Publicado 12/05/2022 16:09

A dançarina Lorena Improta, que teve, recentemente, seu canal do YouTube hackeado e um cartão de crédito clonado , foi vítima de outro golpe nesta quarta-feira (11). A esposa do cantor Léo Santana sofreu mais uma clonagem e, para piorar, ainda perdeu seu cartão de débito, o único meio de pagamento que tinha disponível.

Nesta quinta-feira (12), nos stories do Instagram, Lore comentou o acontecimento. "Resumo de ontem: clonaram outro cartão e meu cartão de débito coloquei em cima do lixo. Perdi o único que estava funcionando. Por que essas coisas acontecem comigo?", disse ela, vendo a situação se repetir, mas sem perder o bom humor.

Além de sofrer o golpe, a influenciadora ainda esqueceu seu cartão de débito na bandeja de um refeitório, perdendo a única forma de pagamento que havia sobrado. "Estou sem cartão! O único que eu tinha, esqueci na bandeja da refeição. Preciso tanto me alimentar ainda", contou.



Tentando a sorte, Lorena retornou ao local onde havia esquecido o cartão e conseguiu recuperá-lo com funcionários do estabelecimento. "Vocês acharam! Moça, eu te amo! Estava desesperada. Como é que eu ia pagar a minha alimentação. Vocês são demais. Só por causa disso, vou almoçar aqui de novo", disse ela, entusiasmada.