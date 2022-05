Nos stories, Lore explicou a situação e lamentou o ocorrido - Reprodução

04/05/2022

A influenciadora Lorena Improta teve seu cartão de crédito clonado e suas duas contas no YouTube hackeadas na tarde desta quarta-feira (4). A esposa de Léo Santana revelou que, enquanto estava viajando de avião para São Paulo, todos os vídeos foram apagados da plataforma e compras foram feitas usando sua conta no banco.

Nas redes sociais, a dançarina explicou a situação e tranquilizou os fãs. "Minha equipe já está tentando resolver, mas não sei se a gente vai conseguir recuperar o conteúdo. Consegui mudar a senha, mas já tinham deletado tudo", contou ela, nos stories do Instagram.

Apesar de ter levado o problema com certo bom humor, Lore lamentou o desaparecimento dos vídeos, que marcaram momentos importantes de sua vida e da filha, de 6 meses. "É triste, porque estava toda a história da Liz lá, toda a gravidez, meu parto, meus trabalhos, as danças, minha evolução no YouTube", desabafou.