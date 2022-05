De ’vela’, cantora beija o ar ao lado dos casais de amigos - Reprodução

Publicado 04/05/2022 16:29 | Atualizado 04/05/2022 16:34

A cantora Maraisa chamou atenção nas redes ao posar em clique hilário acompanhada de "seu namorado", na madrugada desta quarta-feira (4). Em uma foto romântica, a sertaneja aparece ao lado de dois casais se beijando: a irmã Maiara e o noivo, Fernando Zor, dupla Fernando & Sorocaba, e a amiga Paula Vaccari e o marido, Cristiano, da dupla com Zé Neto.

Para não ficar de 'vela', Maraisa, que está solteira, resolveu entrar na brincadeira e beijar o ar, como se também estivesse ao lado de um namorado imaginário. "O solteiro não tem um dia de paz", soltou ela, na legenda da imagem.

Os seguidores da cantora adoraram a piada e interagiram com a postagem nas redes sociais. "Antes só do que mal acompanhada", aconselhou uma fã. "Tem [paz] sim! E muito!", escreveu o ator Henri Castelli. "Danilo Gentili fica invisível?", brincou outra internauta.

Em março, Maraisa e o apresentador Gentili, que constantemente trocam flertes nas redes sociais, "se casaram" no palco do programa dele, no SBT. Apesar do vestido de noiva, do beijo e das alianças, a encenação foi apenas uma brincadeira da dupla.